الولايات المتحدة تعرض تدريب معلمين اردنيين والإقامة والتذاكر مجاناً

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب الترشح لبرنامج تدريبي متقدم لمعلمي المدارس الثانوية في الأردن، مقدم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ضمن برنامج Fulbright Teaching Excellence & Achievement Program (TEA).

وبحسب كتاب رسمي موجه إلى مديري التربية والتعليم، فإن البرنامج يستهدف معلمي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم في المدارس الثانوية المتميزين، ويتضمن تدريباً مكثفاً لمدة ستة أسابيع في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت الوزارة أن البرنامج سيكون على نفقة الحكومة الأميركية بالكامل، ويشمل ،تذاكر السفر ذهاباً وإياباً ، الإقامة، كامل تكاليف البرنامج التدريبي

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر الموقع: https://fulbright.irex.org

وذلك حتى موعد أقصاه 14 شباط 2026، فيما يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر: www.irex.org/fulbright-tea

وأشارت إلى أن اختيار المرشحين سيتم من خلال السفارة الأميركية، شريطة استيفاء جميع الشروط المطلوبة، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم لا تتحمل أي نفقات مالية مترتبة على المشاركة