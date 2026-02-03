بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الولايات المتحدة تعرض تدريب معلمين اردنيين والإقامة والتذاكر مجاناً

29 دقيقة ago
الولايات المتحدة تعرض تدريب معلمين اردنيين والإقامة والتذاكر مجاناً

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب الترشح لبرنامج تدريبي متقدم لمعلمي المدارس الثانوية في الأردن، مقدم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ضمن برنامج Fulbright Teaching Excellence & Achievement Program (TEA).
وبحسب كتاب رسمي موجه إلى مديري التربية والتعليم، فإن البرنامج يستهدف معلمي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم في المدارس الثانوية المتميزين، ويتضمن تدريباً مكثفاً لمدة ستة أسابيع في الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت الوزارة أن البرنامج سيكون على نفقة الحكومة الأميركية بالكامل، ويشمل ،تذاكر السفر ذهاباً وإياباً ، الإقامة، كامل تكاليف البرنامج التدريبي
ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر الموقع: https://fulbright.irex.org
وذلك حتى موعد أقصاه 14 شباط 2026، فيما يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر: www.irex.org/fulbright-tea
وأشارت إلى أن اختيار المرشحين سيتم من خلال السفارة الأميركية، شريطة استيفاء جميع الشروط المطلوبة، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم لا تتحمل أي نفقات مالية مترتبة على المشاركة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:47

الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون: لقد أذهلني جمال الأردن

20:38

الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

20:34

الفوسفات الأردنية: أرباح قياسية تعكس قوة الإدارة وتحولات السوق العالمية

20:31

ما الذي منع الانفجار؟ قراءة هادئة في المشهد الإيراني

20:28

وحدة أردنية متخصصة بشكاوى النساء اثناء استخدام النقل العام

20:12

إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام

19:43

استثمارات سعودية جديدة بمليارات الدولارات في سوريا

19:29

وزيرة التنمية تسلم مسكنا جديدا لأسرة عفيفة وتوجه بمعونات عاجلة في عجلون

19:24

مدينة مغربية شبه خالية بعد تحذيرات من أمطار طوفانية

19:18

Orange Jordan Celebrates International Day of Education with Digital Inclusion Session for Persons with Disabilities

19:12

رفع تعرفة التطبيقات الذكية لتكون أعلى من التاكسي العادي بنسبة 20%

19:07

الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

وفيات
وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026