وزيرة التنمية تسلم مسكنا جديدا لأسرة عفيفة وتوجه بمعونات عاجلة في عجلون

وطنا اليوم:أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية شاملة في محافظة عجلون، شملت زيارة عدد من الأسر العفيفة، والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تفقد سير العمل في مجموعة من المراكز التنموية والعمل التطوعي.

وأكدت بني مصطفى أن هذه الزيارات تهدف إلى التقييم المباشر لجودة الخدمات وضمان وصول الرعاية لمستحقيها وفق أعلى المعايير.

استهلت الوزيرة جولتها بزيارة مراكز متخصصة في رعاية الأيتام وحالات التفكك الأسري، حيث اطلعت على الخدمات المقدمة للأطفال.

كما تفقدت عددا من المشاريع الإنتاجية المحلية، بما فيها المطابخ الإنتاجية ومشاريع القروض الدوارة، موجهة بدراسة تطوير هذه المبادرات لتمكين الأسر اقتصاديا، كما شددت على تطوير الرياض النموذجية لتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال.

وفي منطقة “اشتفينا”، زارت بني مصطفى مركزا لتنمية المجتمع المحلي، حيث أعلنت عن التوجه لإنشاء وحدة تدخل مبكر متخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من عمر يوم ولغاية 6 سنوات، مؤكدة ضرورة التوسع في الخدمات التنموية التي تمس حياة المواطنين وتسهم في دمجهم.

استجابة عاجلة وتسليم مساكن

خلال لقائها بعدد من الأسر العفيفة وذوي الاحتياجات الخاصة، وجهت الوزيرة بتقديم معونات عينية ونقدية عاجلة، ودراسة مطالب صيانة وترميم المنازل.

واختتمت بني مصطفى الجولة بتسليم مسكن جديد لأسرة عفيفة ضمن برنامج مساكن الأسر العفيفة الذي تنفذه الوزارة.

من جانبهم، ثمن نواب المحافظة هذه الجهود الميدانية، مؤكدين أهمية هذه الجولات في دعم العمل الاجتماعي وتحسين معيشة المواطنين.