شركة “أوكلا®” المعروفة بمنصة Speedtest® تُعلن أمنية إحدى شركات Beyon أفضل شبكة موبايل في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت أوكلا®، الشركة العالمية الرائدة في استخبارات الاتصال، والمعروفة بمنصة Speedtest® عن تصنيف أمنية إحدى شركات Beyon، كأفضل شبكة موبايل في الأردن للربعين الثالث والرابع من عام 2025، وذلك بعد تحليل شامل لأداء شبكات الهاتف الموبايل بالاعتماد على بيانات واقعية تعكس تجربة الاستخدام الفعلية للشبكات في مختلف أنحاء المملكة.

واعتمدت أوكلا في هذا التقييم على تحليل أكثر من 23 مليون بيانات مستقلة تم جمعها من المستخدمين عبر جميع مشغلي الاتصالات في الأردن. ويستند تصنيف أفضل شبكة موبايل إلى مؤشر Speedtest® Connectivity Score™، الذي يقيس الأداء الكلي لشبكات الهاتف المحمول من خلال مجموعة من المؤشرات والمقاييس الواقعية، تشمل سرعات التنزيل والتحميل، وزمن الاستجابة، وجودة تجربة الاستخدام في الأنشطة اليومية مثل تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديو.

وأكدت نتائج التحليل المستقل الذي أجرته أووكلا أن أمنية قدمت أقوى أداء إجمالي لشبكة الهاتف الموبايل في الأردن خلال فترة التقييم، ما يعكس أداءً ثابتاً ومتسقاً عبر مختلف المواقع والتقنيات وسيناريوهات الاستخدام.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية: “نفخر بحصولنا على تقدير Ookla كأفضل شبكة موبايل في الأردن. ويعكس هذا الإنجاز استثماراتنا المستمرة في تحديث الشبكة، والابتكار، وتجربة العملاء، والتميّز في الأداء في مختلف أنحاء المملكة. ويأتي ذلك في إطار خطة استثمارية تمتد لخمسة أعوام، بقيمة تقارب 300 مليون دينار أردني، تركز على تطوير الشبكة، والبنية التحتية للألياف الضوئية، والحلول الرقمية، بما يعزز جاهزية الأردن للاقتصاد الرقمي. ففي أمنية، نهدف إلى توفير اتصال سريع وموثوق وعالي الجودة يمكّن عملاءنا في حياتهم الرقمية اليومية. ويؤكد هذا التقدير التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير أداء الشبكة على مستوى المملكة.

ومع إعادة إطلاق هويتنا تحت مظلة Beyon، وعدنا الأردن بأننا قادمون بالمزيد، المزيد من الطموح، والمزيد من القدرات، والمزيد من القيمة لعملائنا. ويشكل هذا الإنجاز دليلا ملموسا على هذا الوعد، وترجمة فعلية لما نعمل عليه على أرض الواقع.

وأضاف الجلاهمة: “نهدف في أمنية إلى توفير اتصال سريع وموثوق وعالي الجودة يمكّن عملاءنا في حياتهم الرقمية اليومية، ويؤكد هذا التصنيف التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير أداء الشبكات في جميع أنحاء المملكة”.

وأضاف: “مؤخراً، نجحت أمنية في توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) لتشمل سبع محافظات جديدة، وهي: عجلون، جرش، البلقاء، مادبا، الكرك، معان، والطفيلة، إلى جانب إطلاق خدمات الجيل الخامس في العديد من المواقع الاستراتيجية، بما في ذلك ميناء ومطار العقبة، والمستشفيات، والجامعات، والمناطق الصناعية الرئيسية”.

وتابع: “وقد جاء هذا التوسع مدعوماً ببرنامج شامل لتحديث الشبكة، بما يضمن تقديم أداء ثابت وعالي الجودة على مستوى المملكة. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتوفير اتصال موثوق وجاهز للمستقبل في الأردن”.

من جانبه، قال ستيفن باي، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Ookla، إحدى شركات Ziff Davis: “يسعدنا أن نهنئ أمنية على هذا الإنجاز المتميز وحصولها على جوائز Speedtest لأفضل شبكة موبايل في الأردن خلال النصف الثاني من عام 2025. ويُعد هذا التقدير دليلاً على التزام أمنية الراسخ بتقديم أداء متميز على مستوى القطاع لعملائها.

في Ookla، تُعرف جوائز Speedtest بمنهجيتها الصارمة والشاملة، التي تقارن بين أفضل شبكات الهاتف المحمول من حيث الأداء. وقد تميز أداء أمنية بوضوح ضمن بيئة تنافسية عالية”.

ويأتي هذا التقدير بعد فترة مستمرة من تحسين أداء الشبكة، استناداً إلى رؤى مستخلصة من بيانات الأداء الفعلي. وقد اعتمدت أمنية نهجاً قائماً على البيانات وبآلية مغلقة لإدارة الشبكة، من خلال استخدام بيانات مستقلة ومجمّعة من المستخدمين، بهدف تحديد فجوات الأداء بشكل مستمر، وتحديد أولويات الاستثمارات المستهدفة، والتحقق من التحسينات بناءً على تجربة العملاء الفعلية في كل من البيئات الحضرية والريفية في مختلف أنحاء الأردن.

ويُحدد جائز Speedtest™ لأفضل شبكة موبايل بالاعتماد على بيانات أوكلا المستقلة والمجمّعة من المستخدمين، وعلى مؤشر Speedtest Connectivity Score™، الذي يوفر مقياساً موثوقاً لتجربة الاتصال الإجمالية عبر شبكات الهاتف المحمول. ومن خلال دمج مؤشرات أداء متعددة في درجة واحدة، تعكس المنهجية تجربة المستخدمين الفعلية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة اليومية، ما يضمن تمثيلاً دقيقاً للأداء الواقعي للشبكات.