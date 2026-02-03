أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:نظمت أورنج الأردن جلسة توعوية بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، ضمن مظلة برامج أورنج للأشخاص ذوي الإعاقة “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة”، وذلك بهدف تعزيز مفاهيم التعليم الشمولي وبناء الوعي بالثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وذلك في ملتقى الابتكار.

وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية التعليم الشمولي ودوره في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الشابات والشباب من هذه الفئة، مثل محدودية الوصول إلى التقنيات المساندة، وغياب البيئات التعليمية الدامجة، والفجوات في التدريب على المهارات الرقمية، إلى جانب بعض التحديات المجتمعية المرتبطة بالتصورات السائدة.

واستهدفت الجلسة فئتين رئيسيتين، شملت المدربين المشرفين العاملين في المؤسسات التعليمية، ومراكز التدريب المهني، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الشابات والشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة العمرية (18–35 عاماً)، حيث ركّزت على تعزيز وعي المدربين بمبادئ التعليم الشمولي، وتمكين الشابات والشباب من استخدام الأدوات الرقمية بفاعلية لدعم فرصهم في التعلم والعمل.

وتناولت الجلسة عدداً من المحاور المرتبطة بمفاهيم التعليم الشمولي، وإتاحة الوصول في العصر الرقمي، وأهمية تصميم محتوى تدريبي وتعليمي يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استعراض استراتيجيات تعليمية شمولية تواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وذلك اتساقاً مع اليوم العالمي للتعليم والذي تمحور هذا العام حول “قوة الشباب في المشاركة في تشكيل التعليم”.

وأكدت أورنج الأردن أن تنظيم هذه الجلسة يندرج ضمن التزامها المستمر بدعم التعليم، وتعزيز التمكين الرقمي، وترسيخ مبادئ الشمول من خلال توظيف التكنولوجيا لإحداث أثر اجتماعي إيجابي ومستدام، بما ينسجم مع رؤيتها في توفير خدمات رقمية ومتاحة للجميع تجسيداً لشعارها “دايماً معاك”.

وعُقدت الجلسة بتنفيذ من شركة Ablers، التي تمتلك خبرة متخصصة وممتدة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم الشمولي، حيث جاء محتواها مبنياً على أفضل المعايير والممارسات الدولية، وبما ينسجم مع متطلبات البيئة التعليمية والرقمية في الأردن، ويسهم في تعزيز الفهم العملي لمبادئ التعليم الدامج.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي امتداداً لجهود أورنج الأردن ضمن مظلة “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة”، والتي تشمل برامج نوعية مثل برنامج “قادرون” الذي نفذته الشركة مؤخراً بالتعاون مع Ablers، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم التعليمي والمهني.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo