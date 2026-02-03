بنك القاهرة عمان
الجغبير: العراق شريك اقتصادي أساسي للأردن

ساعتين ago
وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على ان العراق شريك اقتصاديّ أساسي للأردن، نظرا للعلاقة التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، كما ان فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز التكامل الصناعي في البلدين.

وأشار الجغبير، خلال لقاء مع وزير التجارة العراقي الدكتور أثير داود الغريري، في بغداد، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمعرض بغداد الدولي، الى أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، من خلال أنشاء مشاريع مشتركة بينهما، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على المُشاركة في المعارض التجاريّة وزيادة تبادل زيارات الوفود الاقتصاديّة، موضحا أن القطاع الخاص الأردني حريص على أن تكون علاقاته الاقتصادية مع العراق على أساس من التكاملية باعتباره شريكا تجاريا مهما للأردن، حيث
يرتبط العراق مع الأردن بالعديد من ألاتفاقيات التجارية والاقتصادية ومذكرات التفاهم والتي تسهم في تأطير وتمكين العلاقات الأخوية بين البلدين في مقدمتها اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني وقعت عام 1980 واتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2009.

من جهته أكد الوزير الغريري أهمية توسيع الشراكات الاقتصادية وتفعيل قنوات التواصل بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه معرض بغداد الدولي في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وبناء علاقات تجارية مستدامة مع الدول الشقيقة والصديقة .

وأشاد الجغبير بالجهود التي يبذلها السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة وكادر السفارة في متابعة قضايا الصناعيين الأردنيين بالعراق، والعمل على حلها من خلال التواصل مع الوزارات والجهات المعنية في العراق الشقيق.


