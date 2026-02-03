الجيش السوداني يعلن فك الحصار عن مدينة كادوقلي الاستراتيجية

وطنا اليوم:أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، تمكنه من فك الحصار المفروض على مدينة كادوقلي، كبرى مدن وعاصمة ولاية جنوب كردفان، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرانسية “فرانس برس” عن مصادر عسكرية، فيما يعد تطورا ميدانيا بارزا في مسار العمليات العسكرية الجارية في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من الحصار الخانق الذي ضربته قوات “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال” (جناح عبد العزيز الحلو) حول المدينة، مما تقرر معه تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، حيث نجحت القوات المسلحة في تنفيذ عمليات عسكرية مكنتها من فتح مسارات الإمداد وتأمين مداخل المدينة الرئيسية.

ويرى مراقبون أن نجاح الجيش في استعادة السيطرة الكاملة على محاور “كادوقلي” يمثل ضربة للقوى المحاصرة، نظرا للأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتمتع بها المدينة باعتبارها مركزا رئيسا في جنوب البلاد، فيما يترقب الشارع السوداني أن يسهم هذا التقدم في تلطيف حدة الأزمة الإنسانية للمدينة التي عانت طويلا من العزلة وتبعات النزاع المسلح.