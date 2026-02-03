بنك القاهرة عمان
مصرع 27 شخصا إثر الظروف الشتوية القاسية التي تجتاح اليابان

4 ساعات ago
وطنا اليوم:أسفرت الظروف الشتوية القاسية التي تجتاح اليابان، خلال الأيام الماضية، عن مصرع 27 شخصا.
وأعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في اليابان، أن عدد الوفيات في محافظة نييغاتا على ساحل بحر اليابان بلغ 12 شخصا، فيما لقي ستة آخرون مصرعهم في محافظة أكيتا شمالي اليابان، وثلاثة في محافظة هوكايدو بأقصى شمال البلاد.
كما سجلت حالتا وفاة في محافظة أوموري شمالي اليابان، وحالة وفاة واحدة في كل من محافظات إيواتيه، وياماغاتا، وناغانو، وشيماني.
يذكر أن كتلة هوائية باردة قوية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة على طول ساحل بحر اليابان في الأسابيع الأخيرة حيث شهدت بعض المناطق أكثر من ضعف الكميات المعتادة


