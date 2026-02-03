بنك القاهرة عمان
100 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الثلاثاء

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الثلاثاء، 100 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 95.30 دينارا للشراء.
وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 114.20 و88.80 و69.10 دينارا على التوالي.


