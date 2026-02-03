بنك القاهرة عمان
طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيدات

43 دقيقة ago
وطنا اليوم:ببالغ الحزن والأسى، ينعى طلال أبوغزاله أخيه الروحي، ورفيقه، الصديق المخلص، الحكيم، الصادق، الوفي دولة أحمد عبيدات، الشخصية الوطنية الكبيرة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة طويلة من العمل العام، حمل فيها همّ الأردن بصدق ومسؤولية، وترك حضورا لا ينسى في ذاكرة الوطن.
لقد كان الفقيد من رجالات الأردن الكبار؛ عرفناه نزيها في سيرته، واضحا في مواقفه، صلبا في الدفاع عن مبادئه، مؤمنا بأن خدمة الوطن أمانة لا تقبل المساومة، وبأن الكلمة الصادقة واجب مهما كانت التحديات.
ويتقدم طلال أبوغزاله وعائلته بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى أهله وذويه ومحبيه، وإلى الشعب الأردني العزيز، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون


