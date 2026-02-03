بنك القاهرة عمان
الأمن يحذر من المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد الى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة لفترة قصيرة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وذلك حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة .
ودعت المديرية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وانتهاج السلوك السليم وضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات.
كما نبهت على أهمية القيادة بحذر على الطرقات التي قد تشهد هطولات مطرية وأخذ الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار في مناطق البادية وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية، وبسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات العالية.
ودعت الى أخذ الحيطة والحذر نتيجة شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها وضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير .
وشددت على ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة بكافة أنواعها وعدم تزويدها بالوقود وهي مشتعلة وإطفائها عند النوم وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بشكل مستمر وعدم استخدام مواقد الحطب لما لها من آثار سلبية ينتج عنها حالات الاختناق .
وأكدت جاهزية جميع الكوادر في التعامل مع مختلف الحوادث وضرورة الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك


