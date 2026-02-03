وسط حظر تجوال .. الأمن السوري يدخل القامشلي وعين العرب

وطنا اليوم:يدخل الأمن السوري اليوم الثلاثاء مدينتي القامشلي وعين العرب (كوباني) شمال شرقي حلب، وذلك ما دخلت قوات الأمن السورية أمس الإثنين مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب في شمال شرق البلاد، تطبيقا لاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

فيما أعلنت قيادة الأمن الداخلي فرض حظر تجوال كلي في القامشلي منذ الساعة السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي وحتى السادسة من صباح الغد.وشددت على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات.

كما أوضحت أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الأهالي.

وشكل هذا الاتفاق عمليا “ضربة قاصمة للأكراد الذين كانوا يطمحون للحفاظ على مكتسبات الإدارة الذاتية التي بنوها خلال سنوات النزاع، وشملت مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة ومدربة تولت إدارة مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها”، وفق وكالة فرانس برس.

علماً أن المفاوضات بين دمشق وقسد لدمج قواتها ومؤسساتها في الدولة كانت بدأت بعد إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد نهاية 2024، لكنها تعثرت قبل حصول مواجهة عسكرية.