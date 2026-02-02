ضبط بيع مياه منزلية مخالفة بصهاريج في ايدون

وطنا اليوم:ضبطت كوادر وزارة المياه والري، اعتداءات على مصادر المياه في منطقة ايدون بمحافظة إربد، تمثلت ببيع المياه المنزلية بواسطة الصهاريج عبر الاعتداء على شبكة المياه المغذية للمنازل.

جاء ذلك بالتعاون بين كوادر وحدة الرقابة الداخلية في وزارة المياه والري/ سلطة المياه، مع شركة مياه اليرموك، ومديرية الامن العام مركز امن بني عبيد ومجموعة الامن الوقائي والإدارة الملكية لحماية البيئة وقوات الدرك ومديرية المشاغل والحفر والاحواض المائية، ضمن الحملة المتواصلة لاحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة.

وقالت الوزارة إنه تمت مصادرة المضخات والبرابيش وإعداد الضبوطات وتحرير المخالفات بحق المخالفين.

وأكدت أنها ستواصل حملتها التفتيشية في جميع مناطق المملكة لضبط الاعتداءات داعية الجميع الى التحلي بروح المسؤولية والابلاغ عن اية اعتداءات لضمان وصول المياه الى المواطنين بعدالة مثمنة استجابة شرائح واسعة من المجتمع الاردني مع حملة الوزارة/سلطة المياه