انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يصل إلى 95.4 دينار للغرام

ساعتين ago
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يصل إلى 95.4 دينار للغرام

وطنا اليوم:واصل الذهب خسائره -اليوم الاثنين- ليهبط نحو 8%، في حين هوت الفضة بأكثر من 14% متأثرة بارتفاع الدولار، وسط ترقب في أوساط المستثمرين لرؤية كيفن وارش الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 8.12% إلى 4468 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير.
وهبطت ​العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم أبريل/نيسان 5.6% إلى 4478 دولارا للأوقية.
وشهدت أسعار الذهب في السوق الاردني انخفاضا ملحوظا في التسعيرة الصباحية الاثنين، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 95.4 دينارا، في حين وصل سعر الشراء إلى 91.2 دينارا.
ووفقا للنشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سجل سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 108.4 و84.30 و65.6 دينارا على التوالي.


