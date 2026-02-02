عبيدات مديرا عاما لشركة المدن الصناعية الاردنية

وطنا اليوم:قرر مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية في جلسته التي عقدت مؤخرا برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس فارس حمودة وحضور أعضاء المجلس تعيين السيد عدي سعد عبيدات مديرا عاما للشركة اعتبارا من الأول من الشهر الحالي.

وقالت شركة المدن الصناعية الاردنية في بيان اليوم إن قرار التعيين يأتي نظرا للخبرات المتميزة التي يتمتع بها عبيدات في مجال المدن الصناعية الاردنية حيث شغل العديد من المناصب القيادية في الشركة آخرها نائب المدير العام.

وأكد السيد عدي عبيدات أن المدن الصناعية الاردنية ستواصل مسيرة التميز والريادة التي قادتها الإدارات السابقة للشركة، مبينا أن الشركة تقف اليوم على اعتاب رحلة جديدة بالتزامن مع تنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الحكومية الرامية نحو مسيرة التحديث الاقتصادي في المملكة لمواكبة المتطلبات العالمية في مجال خدمة للاستثمارات الصناعية المشغلة للايدي العاملة واستقطابها لتعم التنمية على مختلف جوانب الاقتصاد الاردني.

ويحمل عبيدات درجة الماجستير في التمويل من الجامعة الاردنية وتقلد على مدار ثلاثين عاما العديد المناصب قيادية في شركة المدن الصناعية الاردنية وهو عضو في مجالس ادارة المؤسسة الاردنية للمشاريع الاقتصادية وشركة تطوير معان والشركة الاردنية للابداع وغيرها من العضويات.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية تمتلك وتدير 9 مدن صناعية عاملة في مختلف محافظات المملكة وهي مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية/ سحاب، مدينة الحسن الصناعية، مدينة الحسين الصناعية/ الكرك، مدينة العقبة الصناعية الدولية، مدينة الموقر الصناعية، مدينة السلط الصناعية، مدينة مادبا الصناعية، مدينة الطفيلة الصناعية، مدينة الزرقاء الصناعية التي يتوقع افتتاحها العام الحالي في محافظة الزرقاء، حيث تضم هذه المدن التي تعتبر احد أهم محركات الاقتصاد الوطتي قرابة (980) شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار اردني وفرت (62) الف فرصة عمل.