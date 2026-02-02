بنك القاهرة عمان
( 171 ) مليون دينار الارتفاع بفاتورة تقاعد الضمان للعام 2024

13 دقيقة ago
الخبير موسى الصبيحي

ارتفعت فاتورة تقاعد الضمان الاجتماعي من ( 1.660 ) مليار دينار ( مليار و 660 مليون دينار) للعام 2023 إلى ( 1.831 ) مليار دينار ( مليار و 831 مليون دينار) للعام 2024، أي بارتفاع مقداره ( 171 ) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت ( 10.3% ).

ومن المتوقع أن ترتفع الفاتورة إلى حوالي ( 2.03 ) مليار دينار ( ملياران و 30 مليون دينار) للعام 2025، وبارتفاع مقداره ( 199 ) مليون دينار عن العام 2024 ، وبما نسبته ( 11% ) تقريباً.

ومن الجدير ذكره أن عدد المؤمّن عليهم الذين خرجوا على التقاعد خلال العام 2025 بلغ حوالي ( 33 ) ألف متقاعد جديد ونفس العدد تقريباً خلال العام 2024.


