تدهور مركبة واصطدامها بصراف آلي داخل محطة محروقات في إيدون

ساعتين ago
وطنا اليوم:تدهورت مركبة، اليوم، ودخلت إلى صراف آلي تابع لإحدى البنوك داخل محطة محروقات في منطقة إيدون على طريق عجلون، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأفاد شهود عيان بأن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها ودخولها إلى المحطة واصطدامها بالصراف الآلي، متسببًا بأضرار مادية في الموقع والمركبة.
وبيّنوا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات، لا سيما مع وجود مواطنين داخل المحطة لحظة وقوع الحادث.
وتعاملت الجهات المختصة مع الحادث على الفور، حيث جرى تأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية، وفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.


