محلل بي إن سبورتس يصبح وزيراً في الكويت

وطنا اليوم:صدر في الكويت تعديل وزاري شمل تعيين الدكتور طارق الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة.

والجلاهمة محلل رياضي في شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، ويختص في تحليل مباريات الدوري الإنجليزي.

ولعب الجلاهمة كمهاجم معظم مسيرته في نادي القادسية الكويتي، ومثّل منتخب الكويت لفترة طويلة ما بين أواخر الثمانينيات وأوائل الألفينيات، قبل أن يعتزل في موسم 2003.

ويحمل الجلاهمة درجة الدكتوراه في علوم التدريب الرياضي.

حالة طارق ذياب

وهذه ليست المرة الأولى التي يصبح فيها أحد محللي «بي إن سبورتس» وزيرًا في بلاده، إذ سبق أن أصبح طارق ذياب وزيرًا للشباب والرياضة في الجمهورية التونسية عام 2011، واستمر في منصبه حتى عام 2014