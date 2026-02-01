واشنطن تعزز أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط تحسباً لضربة إيرانية

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الولايات المتحدة تعزز أنظمة دفاعها الجوي، تحسباً لضربة جوابية كبيرة من إيران.

وفقاً للصحيفة، إذا أوعز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتوجيه “ضربة حاسمة” ضد إيران، فقد يُثير ذلك “رداً متناسباً” من إيران، مما يستدعي تعزيز قدرات الدفاع الجوي لحماية إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة وقواتها في المنطقة.

وتعمل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على نشر منظومة دفاع صاروخي إضافية من طراز “ثاد”، بالإضافة إلى عدة منظومات “باتريوت” للدفاع الجوي في القواعد التي تتمركز فيها القوات الأميركية.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن ضربات واشنطن من غير المرجح أن تحدث في المستقبل القريب.

وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن “الجيش الأميركي قد يشن ضربات محدودة ضد إيران إذا أمر الرئيس بشن هجوم اليوم”.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن البيت الأبيض لم يكشف بعد عما إذا كان الرئيس ينوي استخدام القوة ضد إيران أو كيف سيفعل ذلك.

كما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن على إيران “القبول بتنازلات كبرى” في إطار مفاوضات دبلوماسية لتفادي ضربات أميركية محتملة على أراضيها، وذلك في مقابلة مع صحيفة “ليبيراسيون”، نُشرت الأحد.

وأوضح بارو أن الولايات المتحدة “وضعت نفسها في موقع يمكّنها من إطلاق عملية عسكرية ضد إيران”، مضيفا أنها عرضت في الوقت نفسه مسارا تفاوضيا “يتعيّن على النظام اغتنامه، والقبول بتنازلات كبرى وتغيير جذري في النهج”.