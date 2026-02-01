بنك القاهرة عمان
البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر نموذج الأمم المتحدة للأكاديمية البريطانية الدولية

ساعتين ago
وطنا اليوم:انطلاقاً من استراتيجيته الهادفة لدعم قطاع التعليم وتمكين الشباب، قدّم البنك الأردني الكويتي رعايته لمؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” (MUN) الذي نظمته الأكاديمية البريطانية الدولية، والتي أُقيمت فعالياته مؤخراً في فندق الفورسيزونز في عمّان.
واستمرت جلسات المؤتمر النقاشية الذي أقيم بمشاركة واسعة من الطلبة المتميزين، على مدار ثلاثة أيام، حيث خاض الطلبة تجربة محاكاة واقعية لآليات عمل الأمم المتحدة ولجانها المختلفة، بما يعزز فهمهم للقضايا الدولية ويطوّر مهاراتهم في الحوار والبحث وصياغة الحلول.
ويهدف مؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” (MUN) إلى إكساب القيادات الشابة مهارات الحوار والدبلوماسية وصنع القرار، بالإضافة إلى تعزيز وعيهم بالقضايا العالمية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، كما يعمل على تطوير مهاراتهم في الخطابة والبحث والكتابة والتفكير النقدي بما يُسهم في إعداد جيل واعد وقادر على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وتأتي هذه الرعاية تأكيداً على الدور الريادي للبنك الأردني الكويتي، وحرصه الدائم على دعم المبادرات التعليمية النوعية، باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. كما تعكس هذه الرعاية إيمان البنك بأهمية توفير منصات تفاعلية تتيح للقيادات الشابة التعبير عن آرائهم، وتطوير مهاراتهم القيادية، وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي واتخاذ القرار والعمل بروح الفريق، بما يواكب متطلبات المستقبل ويعزز جاهزيتهم لمساراتهم الأكاديمية والمهنية.


