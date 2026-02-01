تشغيل فرع إنتاجي جديد في رحاب بالمفرق ليرتفع عددها إلى 36 فرع إنتاجي

وطنا اليوم:وقعت في وزارة العمل اليوم الأحد اتفاقية تشغيل فرع إنتاجي جديد في قضاء رحاب في محافظة المفرق لصناعة الألبسة الجاهزة لتشغيل 100 أردنيا وأردنية من أبناء المنطقة في المرحلة الأولى ليرتفع عدد الفروع الإنتاجية في المملكة إلى 36 فرع إنتاجي توفر ما يقارب 10 آلاف أردني وأردنية.

ووقع الإتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس هيئة المديرين لشركة ريتش باين انترناشيونال جروب لصناعة الالبسة وو تسنج ورئيسة لجنة بلدية قضاء رحاب لينا الزعبي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان.

وقال البكار إن إنشاء الفروع الإنتاجية مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة منذ عام 2008 وتقدم دعم تشغيلي للمستثمرين من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، مبينا أن الدعم يتمثل في دفع 50% من الحد الادنى للأجور لكل عامل/عاملة، تخصيص 25 دينارا بدل مواصلات ومساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل/عاملة بمقدار 25 دينارا شهرياً.

وبين أن إنشاء الفروع الإنتاجية يأتي بهدف توطين التنمية في البوادي والأرياف والمخيمات في أقضية وألوية محافظات المملكة ولتمكين الشباب الأردني من الذكور والإناث من الحصول على فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم.

وأكد الوزير أن الشريك الأساسي في إنشاء الفروع الإنتاجية والتوسع بها هو القطاع الخاص الذي تعمل الحكومة على تمكينه ليوفر مزيدا من فرص العمل للشباب الأردني، مثمنا دور بلدية بلعما في تهيئة المكان لإقامة الفرع الإنتاجي ضمن حدودها.

بدورها ثمنت رئيسة لجنة بلدية قضاء رحاب لينا الزعبي دور وزارة العمل في تمكين القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأردنيين في أقضية وأولية المحافظات، خاصة أن المبنى لم يستثمر منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن البلديات تلعب دورا تنمويا لهذا قدمت بلدية رحاب المبنى الذي سيشغل فيه الفرع الإنتاجي.

يشار إلى أن وزارة العمل وقعت منذ بداية العام الجاري اتفاقيتي تشغيل لفرعين إنتاجيين في لواء بلعما وقضاء رحاب في محافظة المفرق وإنشاء فرع آخر في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، وجميعها ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية