كيف تخطّط لراتب تقاعدي مستقبلي جيد ومناسب.؟

الخبير موسى الصبيحي

من أهم غايات الضمان الاجتماعي توفير أمن الدخل للمؤمّن عليه وأسرته، وهو ما يعرف بالراتب التقاعدي، الذي يشكّل أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية للفرد والأسَر.

من هنا ينبغي على كل مؤمّن عليه دخل النظام التأميني للضمان أن يعرف كيف يخطط للحصول مستقبلاً على راتب تقاعد مناسب يفي باحتياجات أسرته، ويوفر له ولأسرته ظروفاً معيشية كريمة.

وفيما يلي عشر نصائح مهمة ومفيدة أقدّمها لحوالي ( 1.666 ) مليون مؤمّن عليه فعّال (نشط حالياً) ولكل مَنْ يدخل سوق العمل ويشترك بالضمان لاحقاً، تساعد كل منهم في التخطيط لراتب تقاعدي مستقبلي جيد ومناسب:

١) ابدأ مبكراً بالاشتراك بالضمان، سواء كنت عاملاً بأجر لدى أي جهة عمل أو صاحب عمل أو عاملاً لحسابك الخاص.

٢) طالب بحقك بالشمول بالضمان إذا لم يكن صاحب العمل قد قام بشمولك، ولا تتنازل عن حقك أبداً، ولا تستهن بأهمية الاشتراك مهما قصرت مدته لدى أي جهة عمل.

٣) احرص على النمو المتدرّج في أجرك الخاضع لاقتطاع الضمان، فثبات الأجر وعدم نموه يحرمك مستقبلاً من الحصول على راتب تقاعدي مُرضٍ.

٤) احرص على استمرار شمولك، وعدم الانقطاع، وفي حال انتهت خدمتك لدى أي جهة عمل ولم تجد فرصة عمل مباشرة، حاول أن تشترك بصفة اختيارية (إذا كنت أردنياً).

٥) إذا تعطلت عن العمل بسبب انتهاء خدمتك من أي من منشآت القطاع الخاص فقدّم لمؤسسة الضمان للحصول على بدل تعطل عن العمل، فالأشهر التي تتقاضى فيها بدل تعطل تعتبر أشهر اشتراك فعلي بالنظام التأميني.

٦) لا تفكر بالخروج على التقاعد المبكر إلا إذا اضطررت إلى ذلك (كأنْ تكون عاملاً في مهنة خطرة مثلاً)، واحرص أن لا تقل اشتراكاتك عن ( 300 ) اشتراك وأن لا يقل سنّك عن ( 50 ) عاماً في أي تقاعد مبكر تُقدِم عليه.

٧) احرص أن تكون أجورك الخاضعة لاقتطاع الضمان في السنوات السبع الأخيرة على الأقل بدون فجوات وفوارق كبيرة.

٨) إذا أكملت سن الستين ( او سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة) وليس لديك سوى الحد الأدنى من الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة ( 180 اشتراك) فحاول أن تستمر بالاشتراك لعدد من السنوات الإضافية ( 5 سنوات مثلاً) من أجل التمكّن من الحصول على راتب تقاعد أفضل.

٩) اعلم أن أفضل راتب تقاعد يمكن أن تحصل عليه هو عندما تكمل سن تقاعد الشيخوخة ( 60 سنة للرجل و 55 سنة للمرأة وفقاً لقانون الضمان النافذ) مع إكمال مدة اشتراك لا تقل عن 360 اشتراكاً ( 30 سنة ).

١٠) لا تنظر إلى التقاعد على أنه غاية، واجعل من العمل قيمة في حياتك، واسعَ وابذل من الجهد والعطاء ما تريح به نفسك ، وتبرىء ذمتك، وتحلّل أجرك ومن بعده راتبك التقاعدي.