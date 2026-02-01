العودة عن قرار الغاء” ترام الرمل”: رساله إلى الرئيس السيسي للتدخل

د.عبد الفتاح طوقان

اود تناول القضية المطروحة ومجموعة من الجوانب الحيوية المتعلقة بنظام النقل في الإسكندرية، وبالأخص فيما يتعلق بتراث “ترام الرمل” وضرورة تطوير بنية النقل بشكل عام. و لا يمكن انكار التحديث الكبير الذي تم في العاصمة المصرية القاهرة و المشاريع الأخرى الناجحة في مصر ولكن ترام الرمل في الإسكندرية شيء مختلف وجزء من تاريخ المدينة.

واضع هنا بعض النقاط الرئيسية التي تسلط الضوء على القضايا المثارة حول ترام الرمل والذي يحب التريث واعادة التفكير قبل اي خطوة اخرى:

تاتي أهمية ترام الرمل من تراث ثقافي لمدينة الاسكندرية حيث يُعتبر ترام الرمل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وثقافة الإسكندرية، وإزالته قد تؤدي إلى فقدان الهوية المعمارية والتاريخية للمدينة.

ونظام الترام في مقارنة الي راحة المواطنين يوفر مستوى عالٍ من الراحة وسلاسة التنقل لا يمكن لوسائل النقل البديلة، مثل الحافلات والميكروباصات، أن توفره بالمثل، مما يجعل من الضروري الحفاظ عليه كخيار مفضل للركاب.

وعند النظر إلي التحديات الاقتصادية فأن تكاليف الإزالة لتلك السكك الحديدية ومحطات الصيانه و محطات الركاب و الكهرباء هي تكاليف ضخمة قد تصل إلى مليارات الجنيهات ، في حين أن إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة قد يتطلب موارد مالية هائلة قد تكون غير متاحة.

اما التكاليف المستقبلية فيجب أن يتم أخذ بعين الاعتبار التكلفة المرتبطة بتشغيل وصيانة الحافلات والميكروباصات المقترحة بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالحوادث والتعطيلات المرورية التي قد تنشأ ومحطات الصيانه و تكاليف التشغيل.

ان الحاجة لدراسات شاملة و تحليل الطلب يجب ان تناقش بشفافية فهل مثلا تم إجراء دراسات دقيقة لقياس الطلب على وسائل النقل في الإسكندرية؟ وكيف ستؤثر هذه التغييرات في نظام النقل على حركة السكان وتوجهاتهم؟

ان التخطيط السليم لاستخدام الأراضي هو جزء مهم من اي قرار حيث ينبغي أن تشمل الدراسات تقييمًا لكيفية استخدام الأراضي مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية للنقل، مما يساعد على وضع استراتيجيات فعالة.

ايضا في وقت العالم يتجه الي سكك نقل خفيفه مثل المترو في الرياض ودبي وقطر لابد من المقارنة مع أنظمة النقل العالمية

ولا يمكن التحول الي نقل ذكي برفع ترام الإسكندرية بل العكس العمل علي تطويره مثلما قامت العديد من المدن حول العالم بإدخال أنظمة النقل الذكي بنجاح، مثل المترو والترام. لذا، يُعتبر من الضروري دراسة هذه التجارب الناجحة قبل اتخاذ قرارات جذرية قد تؤثر على مستقبل المدينة.

انني ادعو الي الحاجة للتدخل الحكومي على اعلى مستوى حيث ان دعم القيادة السياسية من الضروري ولا يكتفي بقرار المرافق او وزير النقل بل مطلوب أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نثق برؤيته المستقبلية لمصر وذلك للاطلاع على الخطط والتقييمات المتعلقة بالتكاليف والنتائج المتوقعة، لضمان حماية مدينة الإسكندرية والحفاظ على تراثها الثقافي والتاريخي.

في الختام، يتضح أن القرار بشأن مستقبل ترام الرمل يتطلب مزيدًا من البحث والدراسة المتعمقة، مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية.

ومن المهم دعوة الخبراء المهندسين العالميين و المختصين باقتصاديات النقل لمناقشة المزيد حول تجارب المدن الأخرى في مجال النقل الذكي وكيف يمكن تطبيقها في الإسكندرية قبل اي خطوة. لذا اقترح واطالب بايقاف اي نشاط داعى لإلغاء الترام و استبداله وحتى لا يتم السماح بقرارات غير ذات فائدة و قد تضر بالنقل العام في مدينة الإسكندرية وقد تشل حركة المدينة لعشر سنوات و توثر الاعمال على البيئة المحيطة بسبب أعمال الإزالة و الغبار الناتج عن ذلك.

لاجل ذلك ايقاف قرار ” اخراج ترام الرمل ” من الخدمه يوم السبت ٣١/١/٢٠٢٦ مهم وياتي في اطار التريث للصالح العام.

