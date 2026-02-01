وطنا اليوم:يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنخو (9-8)

درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الاثنين، درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مشمسا وباردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتتأثر المملكة الثلاثاء المملكة بإذن اللّٰه تعالى بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث يطراً انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وغائما جزئيًا إلى غائم، ويتوقع اعتباراً من ساعات الصباح هطول الأمطار بين حين والآخر في شمال ووسط المملكة تمتد ولفترة قصيرة إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار لاسيما في مناطق البادية.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 19- 10، وفي مرتفعات الشراة 20 – 9، وفي مناطق البادية 25- 12، وفي مناطق السهول 23 – 13، وفي الأغوار الشمالية 26 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 17، وفي البحر الميت 28 – 16، وفي خليج العقبة 28 – 18 درجة مئوية