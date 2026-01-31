وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل ببطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم

وطنا اليوم _

أطلقت وزارة الشباب اليوم السبت، رابط وتعليمات التسجيل في بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2026، والتي تنظمها الوزارة في المحافظات، بمشاركة الشباب أعضاء المراكز الشبابية ضمن الفئة العمرية من 18 -35 عاما.

وتهدف البطولة الى استثمار أوقات الشباب خلال شهر رمضان، وتطوير الثقافة الرياضية لديهم وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم، وبما ينسجم مع محور الصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وستقام منافسات البطولة خلال الفترة من 21 شباط وحتى 14 آذار، في صالات وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم، والأندية الرياضية، وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

ودعت الوزارة الشباب والفرق الرياضية للتسجيل في البطولة الذي يستمر حتى 7 من شباط الحالي، من خلال الرابط الإلكتروني: https://Championships.moy.gov.jo