على حافة الانهيار.. ضغوط مالية غير مسبوقة تهدد عمل الأمم المتحدة

26 دقيقة ago
وطنا اليوم:ذكرت رسالة، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء بأن المنظمة تواجه خطر “انهيار مالي وشيك”، عازيا ذلك إلى رسوم غير مدفوعة وقاعدة في الميزانية تُلزم الهيئة العالمية بإعادة الأموال غير المنفقة.
وكتب غوتيريش في رسالة إلى السفراء مؤرخة في 28 يناير/ كانون الثاني: “تتفاقم الأزمة، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرضنا لخطر الانهيار المالي. وستتدهور الأوضاع أكثر في المستقبل القريب”.


