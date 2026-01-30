النقل البري: 1134 مركبة كهربائية تعمل في خدمات النقل العام

وطنا اليوم:انخفض أسطول مركبات النقل العام الواقعة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، في الربع الرابع من العام الماضي، 0.3% عن الربع ذاته من العام الذي سبقه، ليصل عدد المركبات إلى 40,446 مركبة، بحسب مؤشرات أداء الهيئة.

وسجل أسطول مركبات التطبيقات الذكية انخفاضا بنسبة 1.4%؛ ليصل عددها إلى 11,925 مركبة.

كما انخفض عدد مركبات التاكسي الأصفر بنسبة 0.9% خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 5,268 مركبة، ضمن اختصاص هيئة النقل البري.

كذلك انخفض عدد المركبات فئة سرفيس عمومي 2% تقريبا، ووصل إلى 982 مركبة خلال الفترة ذاتها.

وسجلت الحافلات العمومية انخفاضا في الربع الرابع من العام الماضي، بـ 0.4% ، وبلغ عددها 796 حافلة.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي للهيئة خلال العام الماضي، 11,655 مليون دينار، فيما بلغت درجة الرضا عن خدمات النقل العام 68%، وبلغت نسبة تغطية الباصات لكل 1000 نسمة، 0.52 باص.

أما بشأن تصنيف المركبات الصغيرة المرخصة للعمل على خدمات النقل العام من الهيئة في الربع الرابع من 2025، فقد توزعت على 15,991 مركبة تعمل بالبنزين، و 14,116 مركبة هجينة (هايبرد)، فيما بلغ عدد المركبات الكهربائية 1,134 مركبة.

وبما يخص شركات النقل المتخصص، فقد ارتفع مجموعها بنسبة 2.4%، ليصل إلى 346 شركة، منها 156 شركة للبضائع العامة، و115 شركة للحاويات، و30 شركة للنفط ومشتقاته.

واستقر عدد الرؤوس القاطرة، خلال فترة المقارنة، عند 19,852 رأسا، فيما ارتفع عدد المقطورات بنسبة 16.7% ليصل إلى 25,043 مقطورة، بنهاية الربع الربع الأخير من العام الماضي.

أما معدل عمر أسطول الشحن، فقد بلغ 18.1 سنة، فيما بلغ متوسط العمر التشغيلي للحافلات الكبيرة 13.3 سنة، وللصغيرة 14.3 سنة.