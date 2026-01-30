نقابة الصحفيين الأردنيين تهنيء جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم – هنأت نقابة الصحفيين الاردنيين جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الميمون.

وقالت النقابة على صفحتها بالفيس بوك … نحتفي ومعنا أبناء وبنات الوطن والأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، بعيد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، القائد الذي شكلت قيادته الحكيمة نموذجًا في العمل من أجل رفعة الأردن وصون أمنه واستقراره، والأب الذي يحرص على أسرته الأردنية الكبيرة ويضع مصلحة أبنائها في مقدمة أولوياته.

ونستذكر في هذه المناسبة مسيرته الحافلة بالعطاء، وحرصه الدائم على خدمة شعبه وتعزيز مسيرة التنمية والتحديث.

ونسأل الله أن يمد جلالته بالصحة والعافية، وأن يبقى الأردن قويًا مزدهرًا في ظل قيادته الهاشمية.