بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

نقابة الصحفيين الأردنيين تهنيء جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون

3 ساعات ago
نقابة الصحفيين الأردنيين تهنيء جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم –  هنأت نقابة الصحفيين الاردنيين جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الميمون.

وقالت النقابة على صفحتها بالفيس بوك … نحتفي ومعنا أبناء وبنات الوطن والأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية، بعيد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، القائد الذي شكلت قيادته الحكيمة نموذجًا في العمل من أجل رفعة الأردن وصون أمنه واستقراره، والأب الذي يحرص على أسرته الأردنية الكبيرة ويضع مصلحة أبنائها في مقدمة أولوياته.

ونستذكر في هذه المناسبة مسيرته الحافلة بالعطاء، وحرصه الدائم على خدمة شعبه وتعزيز مسيرة التنمية والتحديث.

ونسأل الله أن يمد جلالته بالصحة والعافية، وأن يبقى الأردن قويًا مزدهرًا في ظل قيادته الهاشمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:44

على حافة الانهيار.. ضغوط مالية غير مسبوقة تهدد عمل الأمم المتحدة

20:18

النقل البري: 1134 مركبة كهربائية تعمل في خدمات النقل العام

20:10

حول استخدام الكلمات الأجنبية في كلامنا

19:45

البكار : الفرع الإنتاجي لـ مدينة إيزو في بني كنانة سيوفر 250 فرصة عمل

19:38

محاسنة: سد الوحدة يؤمن 35% من مياه الشرب في الأردن

19:30

آل السخن – ديرابان يكرّمون رئيس الديوان الملكي

19:22

غمرت المياه المنازل والأحياء.. المنصات توثق غرق مدينة القصر الكبير المغربية

19:15

مسيرة ضخمة انطلقت من الشركة وجابت شوارع عمّان.. زين تحتفي بالعيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك

19:10

أسرة موقع وطنا نيوز تهنئ بميلاد جلالة الملك الـ64

19:05

الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات قسد

19:02

بلدية إربد تزيل بناء مهجورا آيلا للسقوط حفاظا على السلامة العامة

17:15

الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون الـ 64

وفيات
وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026