مؤشرات على أول منخفض جوي في خمسينية الشتاء منتصف الأسبوع المقبل

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أفاد مركز “طقس العرب”، أن آخر مخرجات المحاكاة الحاسوبية المتطورة تشير إلى بدء اقتراب منخفض جوي جديد من المملكة، وذلك مع حلول منتصف الأسبوع القادم.
ويعد هذا المنخفض، الذي يتزامن مع يوم الثلاثاء، الأول ضمن فترة “خمسينية الشتاء” لهذا العام، والحادي عشر على مستوى الموسم المطري الحالي.
وتأتي هذه التوقعات بعد فترة من الاستقرار، حيث يتوقع أن يجلب المنخفض معه انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة وعودة قوية للأمطار.

ارتفاع قياسي يسبق العاصفة
وبحسب التفاصيل التي أوردها المختصون الجويون، فإن هذا المنخفض سيسبقه ارتفاع واضح ولافت على درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد ونهار الاثنين.
وتشير القراءات إلى أن درجات الحرارة العظمى يوم الأحد قد تتجاوز حاجز 20 درجة مئوية في أغلب المدن، بما فيها العاصمة عمان، وهي أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت بنحو 7 إلى 9 درجات مئوية. وسيكون الطقس مائلا للدفء بشكل كبير قبيل حدوث التغيرات الجذرية التي ستعصف بالمنطقة مع دخول الكتلة الهوائية الباردة.

تأثير المنخفض: أمطار ورياح وغبار
مع ساعات فجر يوم الثلاثاء، يتوقع أن تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة. وسيؤدي ذلك إلى تساقط زخات من الأمطار تبدأ في المناطق الشمالية ثم تمتد لتشمل المناطق الوسطى. كما ستنشط الرياح الغربية بشكل ملحوظ، مع هبات قوية قد تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق السهول الشرقية والبادية، مما يستوجب رفع درجة الجاهزية لدى كافة القطاعات الخدمية للتعامل مع هذا المنخفض الحادي عشر


