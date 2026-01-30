بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

ولي العهد يهنئ الأمير هاشم بمناسبة عيد ميلاده

ساعتين ago
ولي العهد يهنئ الأمير هاشم بمناسبة عيد ميلاده

وطنا اليوم:شارك سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة جمعته بشقيقه الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر سمو ولي العهد التهنئة عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام”، حيث أرفق الصورة قائلا: “أخي هاشم، كل عام وأنت بخير”.
ولاقت التدوينة تفاعلا واسعا من المواطنين والمتابعين، متمنيين للأمير الشاب موفور الصحة والعطاء في كنف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:15

الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون الـ 64

17:10

الإعلام المسؤول شريك في صناعة السلام

17:04

التكامل العربي هل يبدأ من السياسة… أم من المدرسة؟

16:58

في عيد ميلاد القائد الأردن يجدد العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني

16:51

رحلة وفاء على ظهر جمل.. سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده

16:17

مؤشرات على أول منخفض جوي في خمسينية الشتاء منتصف الأسبوع المقبل

16:13

رحلة وفاء على ظهر جمل… سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده

15:43

تركيا ترفض ضرب إيران.. وعراقجي : مستعدون للحوار مع أميركا

15:37

بنفيكا يصطدم بريال مدريد مجددًا.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

15:19

إنجاز نوعي في لواء الكورة: أعلى إيراد تحققه مجموعة فائزة ضمن برنامج “انهض – يافعين”

15:12

الملكة رانيا للأمير هاشم: قديش فخورة فيك.. كل سنة والغالي بخير

15:04

عشيرة أبو الحاج القيسية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك

وفيات
وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026