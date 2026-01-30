ولي العهد يهنئ الأمير هاشم بمناسبة عيد ميلاده

وطنا اليوم:شارك سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة جمعته بشقيقه الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر سمو ولي العهد التهنئة عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام”، حيث أرفق الصورة قائلا: “أخي هاشم، كل عام وأنت بخير”.

ولاقت التدوينة تفاعلا واسعا من المواطنين والمتابعين، متمنيين للأمير الشاب موفور الصحة والعطاء في كنف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله.