الملكة رانيا للأمير هاشم: قديش فخورة فيك.. كل سنة والغالي بخير

وطنا اليوم:هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، يوم الجمعة، نجلها سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف الثلاثين من كانون الثاني.

ونشرت جلالتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مؤثرة أعربت فيها عن فخرها الكبير بسموه، قائلة: “قديش فخورة فيك، كل سنة والغالي هاشم بخير”.

كما أضافت جلالتها باللغة الإنجليزية: “So proud of the man you’ve become. Happiest birthday, my dearest Hashem”.