بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الملكة رانيا للأمير هاشم: قديش فخورة فيك.. كل سنة والغالي بخير

ساعتين ago
الملكة رانيا للأمير هاشم: قديش فخورة فيك.. كل سنة والغالي بخير

وطنا اليوم:هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، يوم الجمعة، نجلها سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف الثلاثين من كانون الثاني.
ونشرت جلالتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مؤثرة أعربت فيها عن فخرها الكبير بسموه، قائلة: “قديش فخورة فيك، كل سنة والغالي هاشم بخير”.
كما أضافت جلالتها باللغة الإنجليزية: “So proud of the man you’ve become. Happiest birthday, my dearest Hashem”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:15

الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون الـ 64

17:10

الإعلام المسؤول شريك في صناعة السلام

17:04

التكامل العربي هل يبدأ من السياسة… أم من المدرسة؟

16:58

في عيد ميلاد القائد الأردن يجدد العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني

16:51

رحلة وفاء على ظهر جمل.. سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده

16:17

مؤشرات على أول منخفض جوي في خمسينية الشتاء منتصف الأسبوع المقبل

16:13

رحلة وفاء على ظهر جمل… سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده

15:43

تركيا ترفض ضرب إيران.. وعراقجي : مستعدون للحوار مع أميركا

15:37

بنفيكا يصطدم بريال مدريد مجددًا.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

15:19

إنجاز نوعي في لواء الكورة: أعلى إيراد تحققه مجموعة فائزة ضمن برنامج “انهض – يافعين”

15:15

ولي العهد يهنئ الأمير هاشم بمناسبة عيد ميلاده

15:04

عشيرة أبو الحاج القيسية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك

وفيات
وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026