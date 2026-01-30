جنوب إفريقيا تطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي

وطنا اليوم:⁠أعلنت وزارة الخارجية في ‌جنوب ​إفريقيا، الجمعة، ​القائم بالأعمال الإسرائيلي أرئيل ‍سيدمان ⁠شخصا غير مرغوب ‌فيه.

وخلال السنوات الماضية توترت العلاقات بين الجانبين للغاية بسبب العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل على غزة.

وقالت جنوب إفريقيا مرارا إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يستهدف “تدمير سكان” غزة، فيما ترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ومن حقها الدفاع عن نفسها.

ماذا يعني “شخص غير مرغوب به”

هو إجراء دبلوماسي رسمي تستخدمه الدول عندما تقرر رفض وجود دبلوماسي أجنبي على أراضيها.

ولا يحتاج القرار إلى تبرير من الدولة المضيفة، بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ويُستخدم هذا الإجراء، عند وجود أو دبلوماسي حاد، أو تصريحات أو أنشطة تُعتبر استفزازية، أو رغبة بتوجيه رسالة سياسية قوية إلى دولة أخرى.