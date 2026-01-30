بنك القاهرة عمان
الجيش الإسرائيلي: فتح معبر رفح مع مصر الأحد

ساعتين ago
وطنا اليوم:قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه معبر رفح مع مصر سيفتح مجددا الأحد.
وسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح في أيار 2024، خلال عملية برية شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أُغلق المعبر ودُمّرت مبانيه منذ ذلك الحين.
وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي بأن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وذكرت الإذاعة عن مصادر قولها إن التفاهم بين واشنطن ومكتب نتنياهو تم التوصل إليه منذ الأسبوع الماضي.
وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي في تل ابيب سيسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في يناير 2025.
وبحسب بيان جيش الاحتلال ستُتاح عودة السكان من مصر إلى قطاع غزة بتنسيق مصري فقط لأولئك الذين غادروا غزة خلال فترة الحرب، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل. إضافةً إلى إجراءات التعريف والفحص الأولي في معبر رفح التي تنفذها بعثة الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء فحص وتعريف إضافيين في المحور الذي سيتم تشغيله من قبل في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي”.


