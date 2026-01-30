دعم ملكي يدفع الرياضة والشباب لتحقيق إنجازات عربية وآسيوية وعالمية

وطنا اليوم:يعيش القطاع الرياضي والشبابي حالة من الفخر والاعتزاز وهم يحتفلون بالعيد الـ64 لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي ما ادخر جهدًا لدعم القطاعين، ولتبقى راية الوطن عالية خفاقة في المحافل الخارجية.

وساهم الدعم الملكي الكبير، في تحقيق الكثير من الإنجازات الرياضية والشبابية، والتي كان أخرها الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، سبقه أيضًا احتلال المركز الثاني في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

ويشكل الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك، محطة لاستذكار الإنجازات التي تحققت بفضل رؤية جلالة الملك واستراتيجيته الواضحة، التي ربطت بين التنمية المستدامة والرياضة والهوية الوطنية، لتكون الرياضة جزءًا من المشروع الوطني الشامل الذي يقوده جلالته.

وكانت الرياضة دائمًا محل اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، انطلاقًا من إيمان جلالته بدورها في بناء الإنسان، وتعزيز قيم الانضباط وروح الفريق، وتوفير بيئة داعمة للشباب.

وانعكس هذا التوجه من خلال دعم المنتخبات الوطنية، وتشجيع إقامة البطولات المحلية والإقليمية، إلى جانب العمل على تحسين واقع البنية الرياضية وفق الإمكانات المتاحة، بما أسهم في تعزيز الحضور الرياضي الأردني وتوسيع قاعدة المشاركة بين المواطنين.

وشهدت المنتخبات الوطنية في عهد جلالته، حضورًا مميزًا في البطولات العربية والقارية، وحققت إنجازات تعكس جهود التخطيط المستمر والدعم الملكي المباشر، وقد شمل ذلك كرة القدم، وكرة السلة، والتايكواندو، والمصارعة، وغيرها من الألعاب التي وضعت الأردن على خارطة الرياضة الإقليمية، مع الالتزام بتأهيل اللاعبين والمدربين وفق معايير احترافية تضمن استدامة الإنجاز.

وفي إطار الرؤية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير القطاعات الحيوية وربطها بمسار التنمية الشاملة، بدأ العمل على عدد من المشاريع الكبرى التي تتقاطع مع القطاع الرياضي، من بينها مشروع مدينة عمرة، بوصفه مشروع تطوير حضري وطني يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومستدامة.

ويعكس هذا المشروع اهتمام جلالة الملك بدمج الرياضة ضمن التخطيط الحضري الحديث، باعتبارها مكونا أساسيا في بناء المجتمعات وتعزيز جودة الحياة.

ويتضمن مشروع مدينة عمرة، ضمن مراحله المعلنة، إنشاء ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي بسعة تصل إلى 50 ألف متفرج، وفق المواصفات المعتمدة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى.

ويأتي هذا المشروع في سياق توجه تقوده القيادة الهاشمية لتهيئة بنية رياضية قادرة على خدمة المنتخبات الوطنية، واستقطاب الفعاليات الدولية، ودعم السياحة الرياضية والاقتصاد الوطني ضمن إطار مدروس ومسؤول.

وضمن رؤية جلالته الشاملة، أولى جلالة الملك اهتمامًا خاصًا بالرياضة النسوية، ورياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدا على شمولية النهج الوطني وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للمشاركة والتميز، بما يعكس قيم العدالة والمساواة، ويشجع الشباب على الانخراط في النشاط الرياضي من مختلف الأعمار والمستويات.

و أسهم هذا الاهتمام في دعم برامج اكتشاف المواهب، وتأهيل المدربين والحكام، وتوفير فرص الاحتكاك الخارجي، بما يعزز من مستوى الكفاءة الفنية ويضمن جاهزية الرياضيين لتمثيل الأردن في البطولات الدولية، على أسس واضحة ومهنية.

واستكمالا للرؤية الملكية، جرى التركيز على تعزيز الإطار المؤسسي للرياضة، من خلال مراجعة التشريعات الناظمة، ودعم توجهات تهدف إلى تطوير عمل الاتحادات الرياضية، وتحسين مستويات الحوكمة والكفاءة الإدارية.

ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى بناء منظومة رياضية أكثر استدامة، قادرة على إدارة الموارد بفاعلية، وتعزيز مبادئ الشفافية، وتحسين الأداء العام، بما ينسجم مع الممارسات المعتمدة دوليا في القطاع الرياضي.

وشهدت المرحلة الماضية توجها متناميا للنظر إلى القطاع الرياضي بوصفه أحد القطاعات القابلة للتطوير ضمن السياق الاقتصادي العام، من خلال التوسع المدروس في استضافة الفعاليات الرياضية، وتعزيز الحضور السياحي المرتبط بها، وفتح المجال أمام استثمارات محدودة في البنية الرياضية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي دون تحميل القطاع ما يفوق قدراته الفعلية.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية وطنية أوسع تنظر إلى الرياضة كمساحة توازن بين دورها المجتمعي والتربوي من جهة، وإمكاناتها الاقتصادية من جهة أخرى، بما ينسجم مع أولويات الدولة في دعم فرص العمل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، والحفاظ على البعد الاجتماعي للرياضة كأداة لبناء الإنسان وتعزيز الانتماء.

ومع حلول عيد ميلاد جلالته، يستذكر الأردنيون مسيرة حافلة بالإنجازات، تتجلى في مشاريع البنية التحتية، والدعم المتواصل للرياضة، وتمكين الشباب، وبناء أجيال قادرة على المنافسة، ورفع اسم الأردن عاليا في المحافل الدولية.

ويؤكد هذا المسار أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل أداة وطنية لتحقيق التنمية، وتعزيز الانتماء، وصناعة الإنجاز ضمن رؤية شاملة يقودها جلالته.

في هذه المناسبة الوطنية، يلتقي الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك مع تقدير الإنجازات الرياضية والتنموية، لتظل الرياضة الأردنية جزءا أصيلا من المشروع الوطني الشامل، ومظهرا من مظاهر الوحدة الوطنية، وانعكاسا لرؤية قيادية واضحة تهدف إلى بناء مستقبل مشرق للأردن، مستندا على الإنسان والإنجاز والتخطيط المدروس، بما يجعل الاحتفال بعيد جلالته مناسبة للاعتزاز بمسيرة وطنية متكاملة ومستقبل رياضي حافل بالفرص والانجازات