ديوان ابناء الكرك يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم – يتقدم ديوان أبناء الكرك في عمان بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الميمون داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الأردن بمزيد من التقدم والمنعة والاستقرار. ويؤكد الديوان في هذه المناسبة الوطنية العزيزة اعتزازه العميق بالنهج الهاشمي الحكيم الذي يقوده جلالة الملك، والقائم على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبناء مستقبل يليق بالأردنيين ويستجيب لطموحات الشباب ويعزز العدالة في التنمية بين جميع المحافظات. وإذ تضع الكرك وأهل الهية بكل فخر صوب عينيها الحرص الملكي الدائم على الالتقاء المباشر بأبنائها والاستماع إلى احتياجاتهم وتوجيه الحكومة لمعالجتها، فإن أبناء الكرك يرون في هذا الاهتمام ترجمة صادقة لنهج القرب من المواطن، وإيماناً راسخاً بدور المحافظات في مشروع الدولة الحديثة. إن الكرك، بتاريخها الوطني ومواقفها المشهودة وولائها الثابت للعرش الهاشمي، تجدد في هذه المناسبة الغالية عهدها الصادق على أن تبقى في طليعة الصفوف دفاعاً عن الأردن، وحماية الاستقراره، ومساندة لقيادته الهاشمية في مسيرة البناء والتحديث حفظ الله جلالة الملك، ووقته لما فيه خير الوطن والأمة، وأدام على الأردن نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة وكل عام وجلالة الملك بألف خير ، وكل عام والأردن أقوى بقيادته الهاشمية.