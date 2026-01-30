بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

ديوان ابناء الكرك يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

3 ساعات ago
ديوان ابناء الكرك يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم – يتقدم ديوان أبناء الكرك في عمان بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الميمون داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الأردن بمزيد من التقدم والمنعة والاستقرار. ويؤكد الديوان في هذه المناسبة الوطنية العزيزة اعتزازه العميق بالنهج الهاشمي الحكيم الذي يقوده جلالة الملك، والقائم على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبناء مستقبل يليق بالأردنيين ويستجيب لطموحات الشباب ويعزز العدالة في التنمية بين جميع المحافظات. وإذ تضع الكرك وأهل الهية بكل فخر صوب عينيها الحرص الملكي الدائم على الالتقاء المباشر بأبنائها والاستماع إلى احتياجاتهم وتوجيه الحكومة لمعالجتها، فإن أبناء الكرك يرون في هذا الاهتمام ترجمة صادقة لنهج القرب من المواطن، وإيماناً راسخاً بدور المحافظات في مشروع الدولة الحديثة. إن الكرك، بتاريخها الوطني ومواقفها المشهودة وولائها الثابت للعرش الهاشمي، تجدد في هذه المناسبة الغالية عهدها الصادق على أن تبقى في طليعة الصفوف دفاعاً عن الأردن، وحماية الاستقراره، ومساندة لقيادته الهاشمية في مسيرة البناء والتحديث حفظ الله جلالة الملك، ووقته لما فيه خير الوطن والأمة، وأدام على الأردن نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة وكل عام وجلالة الملك بألف خير ، وكل عام والأردن أقوى بقيادته الهاشمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:15

الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون الـ 64

17:10

الإعلام المسؤول شريك في صناعة السلام

17:04

التكامل العربي هل يبدأ من السياسة… أم من المدرسة؟

16:58

في عيد ميلاد القائد الأردن يجدد العهد لجلالة الملك عبدالله الثاني

16:51

رحلة وفاء على ظهر جمل.. سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده

16:17

مؤشرات على أول منخفض جوي في خمسينية الشتاء منتصف الأسبوع المقبل

16:13

رحلة وفاء على ظهر جمل… سند دوريج من معان إلى بسمان مهنئًا الملك بعيد ميلاده

15:43

تركيا ترفض ضرب إيران.. وعراقجي : مستعدون للحوار مع أميركا

15:37

بنفيكا يصطدم بريال مدريد مجددًا.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

15:19

إنجاز نوعي في لواء الكورة: أعلى إيراد تحققه مجموعة فائزة ضمن برنامج “انهض – يافعين”

15:15

ولي العهد يهنئ الأمير هاشم بمناسبة عيد ميلاده

15:12

الملكة رانيا للأمير هاشم: قديش فخورة فيك.. كل سنة والغالي بخير

وفيات
وفيات الجمعة 30-1-2026وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026