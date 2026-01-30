إغلاق منتزه نبع البحاث نهائيًا

وطنا اليوم:أعلنت إدارة مطعم ومنتزه نبع البحاث عن إغلاق المنتزه إغلاقًا نهائيًا.

وجاء قرار الإغلاق بعد فترة من طرح إدارة المنتزه معدات المطعم والمنتزه للبيع ضمن عملية تصفية.

وقالت إدارة المنتزه في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك:

“تم إغلاق مطعم ومنتزه نبع البحاث إغلاقًا دائمًا.

دمتم سالمين.

– أسرة نبع البحاث”.

وأضافت في منشور آخر:

“لزبائننا وأهلنا وكل من مرّ من هنا… شكرًا لأنكم اخترتم نبع البحاث ليكون جزءًا من ذكرياتكم الجميلة. شكرًا لكل ضحكة، ولكل لمّة، ولكل سفرة وطلعة، ولكل لحظة هدوء أحببتم فيها الهروب من ضغوط الحياة ونسيانها بين الماء والطبيعة. كنتم معنا في أيام الفرح، وفي الأوقات التي أردتم فيها تغيير الأجواء والعيش بين الطبيعة والماء… واليوم، وبقلبٍ مليء بالامتنان، نقول لكم: نبع البحاث أُغلق رسميًا… لكن الذكريات ستبقى. حبّكم ودعمكم كانا سببًا في كل لحظة نجاح، وذكرياتكم هنا ستظل محفورة في قلب المكان.

منّا لكم كل الشكر والمحبة.

– أسرة نبع البحاث”.

ويُعد مطعم ومنتزه نبع البحاث من أشهر المنتزهات والوجهات الترفيهية العائلية في الأردن، ويتميّز بمناظره الخلّابة، وإمكانية تناول الطعام بين أشجار الرمان والعنب وغيرها من الأشجار.