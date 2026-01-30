بنك القاهرة عمان
شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله

3 ساعات ago
شركة البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وكافة العاملين في الشركة، برفع أصدق آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون.
وبهذه المناسبة العزيزة، تعبر شركة البوتاس العربية عن بالغ اعتزازها بالدعم الملكي الهاشمي المتواصل الذي تحظى به، واهتمام جلالته الدائم بمسيرتها ودورها كإحدى ركائز الصناعة الوطنية الأردنية، بما يشكل حافزاً متجدداً لمواصلة التطوير وتعزيز الكفاءة وتوسيع الأثر الاقتصادي والتنموى للشركة، وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، انسجاماً مع رؤية جلالته الحكيمة في دفع عجلة التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأردن.
حفظ الله جلالة الملك، وأدامه سنداً وذخراً للأردن، وأسبغ عليه موفور الصحة والعافية، وأدام على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
وكل عام وجلالة الملك بألف خير.


