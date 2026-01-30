بنك القاهرة عمان
شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده السعيد

4 ساعات ago
شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده السعيد

وطنا اليوم-تتقدم شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة برئيسة مجلس الادارة معالي خلود السقاف وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي وبالنيابة عن كافة العاملين في الشركة من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله.

بأصدق ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاده الميمون والسعيد.

مقرونة بالدعاء الى الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ويمد في عمره ويسدد على طريق الخير خطاه وان تتحقق على يديه تطلعات شعبه الاردني العزيز.

ادامكم الله مولاي لشعبكم ولامتكم العربية والاسلامية.

وكل عام وجلالتكم بألف خير ، اعوام مديدة وايام سعيدة .


