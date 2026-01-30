بنك القاهرة عمان
رئيس الوزراء يوجه بتطبيق الدفع الإلكتروني للمطالبات المالية الحكومية في 2026

وطنا اليوم:وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتطبيق خدمات الدفع الالكتروني وتسوية المطالبات المالية الحكومية بما يتفق مع التشريعات المالية ذات العلاقة بهذه الخدمة، حيث سيتم البدء في التطبيق في الربع الاول من عام 2026.
ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات الحكومية والبلديات وامانة عمان، أكد فيه على الانسجام مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الحكومية في دعم التحول من المدفوعات الحكومية الورقية الى المدفوعات الالكترونية وفي ضوء قيام وزارة المالية والبنك المركزي الاردني بتطوير وبناء نظام لارسال معلومات الدفع الالكتروني الى البنك المركزي من خلال الوزارات والدوائر والمؤسسات المطبقة لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية(GFMIS) وبما يتواءم مع الانظمة والتشريعات المالية المتبعة.


