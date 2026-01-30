بنك القاهرة عمان
رئيس الوزراء: كل عام وجلالة سيدنا المفدّى بخير

ساعة واحدة ago
رئيس الوزراء: كل عام وجلالة سيدنا المفدّى بخير

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاد جلالته، معربًا عن اعتزازه بقيادته الحكيمة وجهوده الكبيرة في تعزيز مسيرة الوطن.
وقال الدكتور حسان، في منشور على منصة “إكس” اليوم : ” كل عام وجلالة سيدنا المفدّى بكل خير، والأردن بقيادته الحكيمة وجهوده الكبيرة عامرٌ بعزّ وكرامة وازدهار.معكم مولاي أبا الحسين، وسيد القلوب، نمضي بثقة وعزم في مسيرة وطننا الأعز والأغلى”


