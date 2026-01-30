ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الأحد

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة غبار خفيف في مناطق البادية.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا، خاصة فوق الجبال، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7 – 8) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتنخفض الاثنين، درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 11- 8، وفي مرتفعات الشراة 14 – 7، وفي مناطق البادية 19- 8، وفي مناطق السهول 16 – 10، وفي الأغوار الشمالية 22 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 15، وفي البحر الميت 26 – 13، وفي خليج العقبة 27 – 14 درجة مئوية