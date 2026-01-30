متوشحا بالكوفية.. غوارديولا يجدد دعمه لفلسطين ويهاجم الصمت العالمي

وطنا اليوم:جدد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، دعمه العلني للقضية الفلسطينية مؤكدا أن التضامن الحقيقي لا يقتصر على التصريحات بل يتطلب تحركا فعليا ومسؤولية نحو ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات غوارديولا خلال مشاركته، أمس الخميس، في فعالية خيرية أقيمت بمدينة برشلونة تحت عنوان Act x Palestine، واحتضنها قصر “سانت جوردي” في إقليم كتالونيا، بحضور شخصيات فنية ورياضية وثقافية، بهدف التوعية ودعم القضايا الإنسانية في فلسطين.

وظهر غوارديولا متوشحا بالكوفية الفلسطينية، وبدأ كلمته بالقول: “مساء الخير، السلام عليكم”.

وتابع: “يا له من شرف أن أكون هنا. أعتقد أنني عندما أرى طفلاً في العامين الماضيين، من خلال الصور التي تُعرض على التلفاز، وهو يلتقط صورة لنفسه ويتساءل أين أمه، بينما هي مدفونة تحت الأنقاض وهو لا يزال يجهل ذلك، أفكر دائمًا: ما الذي يدور في أذهانهم؟ أعتقد أننا تركناهم وشأنهم وتخلينا عنهم. أعتقد دائمًا أنهم يقولون لنا: أين أنتم؟ تعالوا وساعدونا. وحتى الآن لم نفعل ذلك”.

وأكد: “نحن مع المظلومين… اليوم نقف مع فلسطين، بل مع جميع المستضعفين… هذا بيانٌ لفلسطين وللإنسانية جمعاء. وكما فعلوا في برشلونة عندما قصفونا عام 1938، نقف اليوم، كما في لندن وباريس، أمام العالم ونعلن جهارا وقوفنا مع الأضعف”.

ويعد غوارديولا من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية التي عبرت مرارا عن دعمها للقضية الفلسطينية، إلى جانب أسماء أخرى في الوسط الرياضي الدولي والعربي، في وقت تتواصل فيه المبادرات التضامنية والفعاليات الإنسانية دعما للشعب الفلسطيني