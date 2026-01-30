بنك القاهرة عمان
طائرة الرئيس الإيراني تقلع إلى موسكو في رحلة غير معلنة سابقًا

3 ساعات ago
طائرة الرئيس الإيراني تقلع إلى موسكو في رحلة غير معلنة سابقًا

وطنا اليوم:أفادت مصادر إعلامية بأن طائرة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان غادرت مساء الخميس من مطار مهرآباد في طهران متجهة إلى موسكو، في رحلة لم يُعلن عنها مسبقاً.
وأظهرت بيانات موقع “فلايت رادار” أن الطائرة غادرت العاصمة قبل دقائق، محققة أكثر من 8 آلاف مشاهدة، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى على الموقع.
وأكدت وكالة “الأخبار العاجلة” الإيرانية، مساء امس، أن طائرة رئاسية تحمل مسؤولاً كبيراً غادرت مطار مهر آباد وسط طهران إلى موسكو، من دون أن تكشف عن هوية المسؤول.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات بين طهران وواشنطن، ووسط تهديدات متبادلة وسعي إقليمي ودولي للوساطة في الأزمة
الى ذلك قال الرئيس الأميريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إجراء محادثات مع إيران رغم إرسال الولايات المتحدة سفنا حربية إلى الشرق الأوسط وقول وزير الدفاع بيت هجسيث إن الجيش متأهب لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس.
وفي حديثه للصحفيين، لم يذكر ترامب تفاصيل عن طبيعة أو موعد المحادثات، ولم يوضح من سيقود المفاوضات من جانب واشنطن.
وقال ترامب عندما سئل عن احتمال إجراء محادثات مع طهران “نعم، أنا أعتزم ذلك. لدينا الكثير من السفن الكبيرة والقوية جدا المتجهة إلى إيران حاليا، وسيكون من الرائع ألا نضطر إلى استخدامها”.


