بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الفيصلي يتعادل مع الرمثا وينفرد بصدارة دوري المحترفين

5 ساعات ago
الفيصلي يتعادل مع الرمثا وينفرد بصدارة دوري المحترفين

وطنا اليوم:تعادل فريق الفيصلي مع نظيره الرمثا بنتيجة 1-1 في قمة مباريات الأسبوع الـ12 من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، والتي أقيمت على ستاد عمان مساء اليوم.
سجل حمزة الدردور هدف الرمثا في الدقيقة 59، قبل أن يعادل أحمد العرسان للفيصلي في الدقيقة 87.
وبهذا التعادل رفع الفيصلي رصيده إلى 29 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب، بينما أصبح رصيد الرمثا 28 نقطة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:04

الشعراء تكتب بمناسبة عيد ميلاد الملك

20:46

الخلايلة يرعى فعاليات اليوم الطبي في مدرسة الموقر الأساسية

20:29

ترامب: يبدو أن حماس ستنزع سلاحها

20:14

الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات

19:49

دار الحسام تطلق مبادرة “تعاونوا” في مستشفى الزرقاء الحكومي احتفالًا بعيد ميلاد جلالة الملك

19:28

في عيد ميلاد القائد… عبدالله الثاني ومسيرة وطن لا ينكسر

19:27

رسالة لكل مسؤول.. الملك يعرف..!

19:26

ميلاد قائد.. ورسوخ أمة

19:21

أسر عفيفة تتفاجأ بتوزيع أرجل دجاج عليهم من قبل جهة خاصة

19:18

افتتاح بازار العقبة للتسوق

19:17

الاتحاد الأوروبي يصنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

19:13

الغذاء والدواء: فحوصات محلية وأوروبية تؤكد خلوّ الحليب المسحوب من السوق من أي تلوث

وفيات
وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان