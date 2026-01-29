الفيصلي يتعادل مع الرمثا وينفرد بصدارة دوري المحترفين

وطنا اليوم:تعادل فريق الفيصلي مع نظيره الرمثا بنتيجة 1-1 في قمة مباريات الأسبوع الـ12 من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، والتي أقيمت على ستاد عمان مساء اليوم.

سجل حمزة الدردور هدف الرمثا في الدقيقة 59، قبل أن يعادل أحمد العرسان للفيصلي في الدقيقة 87.

وبهذا التعادل رفع الفيصلي رصيده إلى 29 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب، بينما أصبح رصيد الرمثا 28 نقطة