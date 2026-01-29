بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

في عيد ميلاد القائد… عبدالله الثاني ومسيرة وطن لا ينكسر

6 ساعات ago
في عيد ميلاد القائد… عبدالله الثاني ومسيرة وطن لا ينكسر

د. علي الطراونة

في المناسبات الوطنية الكبرى، لا يكون الاحتفاء تقليدًا عابرًا، بل وقفة تأمل ووفاء، نستحضر فيها معنى القيادة، وقيمة الدولة، وثمن الاستقرار. ويأتي عيد ميلاد مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، مناسبةً وطنيةً نستذكر فيها مسيرة قائدٍ استثنائي، حمل الأمانة في زمنٍ صعب، وقاد الأردن بحكمةٍ وثبات وسط إقليمٍ مضطرب، وعالمٍ متغير.

تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني الراية الهاشمية مستندًا إلى إرثٍ تاريخي عميق، لكنه لم يكتفِ بالإرث، بل صنع نهجه الخاص، القائم على العمل الميداني، والقرب من الناس، والإيمان بأن قوة الدولة تبدأ من الإنسان، ومن العدالة، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص. ومنذ اليوم الأول، كان واضحًا أن الأردن في عهد عبدالله الثاني دولة تعرف ما تريد، وتدرك حجم التحديات، ولا تساوم على ثوابتها.

على الصعيد الداخلي، قاد جلالته مسيرة إصلاحٍ متدرّج، صبور، يوازن بين الطموح والواقع، ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فكان حريصًا على تحديث مؤسسات الدولة، وتعزيز دورها، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، باعتبارهما الأساس الذي لا تقوم التنمية بدونه. وفي كل مرحلة، كان الإنسان الأردني في صلب الرؤية الملكية، تعليمًا، وصحة، وكرامة عيش، وعدالة اجتماعية.

أما على الصعيد الخارجي، فقد شكّل جلالة الملك صوتًا عربيًا حكيمًا، وموقفًا ثابتًا لا يتغير بتغير الظروف. دافع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مدافعًا عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية، ومؤكدًا في كل محفل أن السلام لا يكون إلا عادلًا، ولا استقرار دون إنصاف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وفي زمن الأزمات الإقليمية المتلاحقة، أثبت الأردن بقيادة جلالته أنه دولة مواقف لا دولة ردود أفعال، دولة تحمي سيادتها، وتعرف حدودها، وتدير علاقاتها الدولية بعقل الدولة لا بانفعال اللحظة. فكان الأردن واحة استقرار، وموضع احترام وثقة، رغم شح الموارد وكثرة الأعباء.

ولعلّ ما يميز قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني هو حضوره الدائم بين أبناء شعبه، في الميدان لا من خلف المكاتب، يستمع، ويتابع، ويوجّه، ويحاسب. قائدٌ يرى في النقد البناء وسيلة تصويب، وفي الحوار نهجًا، وفي الشباب رهان المستقبل. ولهذا، لم يكن غريبًا أن يحظى بمحبة الأردنيين وثقتهم، فهم يرون فيه قائدًا قريبًا منهم، يشعر بتحدياتهم، ويحمل همّهم معه أينما كان.

وفي عيد ميلاد جلالة الملك، لا نحتفي بعامٍ جديد في عمر قائد فحسب، بل نحتفي بعقودٍ من العطاء، وبمسيرة وطنٍ صمد وتقدّم رغم كل الصعوبات، وبعلاقة متينة بين قائدٍ وشعب، قوامها الاحترام المتبادل، والولاء الصادق، والإيمان بالأردن دولةً وهويةً ومستقبلًا.

حفظ الله مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأدامه سندًا للأردن وقيادته، ووفّقه لمواصلة مسيرة البناء، وحمى الأردن بأهله وقيادته، ليبقى واحة أمن، ومنارة اعتدال، وراية عزّ لا تنكس.

وكل عام وجلالته بخير،
وكل عام والأردن أقوى بقيادته الهاشمية الحكيمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:04

الشعراء تكتب بمناسبة عيد ميلاد الملك

20:46

الخلايلة يرعى فعاليات اليوم الطبي في مدرسة الموقر الأساسية

20:38

الفيصلي يتعادل مع الرمثا وينفرد بصدارة دوري المحترفين

20:29

ترامب: يبدو أن حماس ستنزع سلاحها

20:14

الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات

19:49

دار الحسام تطلق مبادرة “تعاونوا” في مستشفى الزرقاء الحكومي احتفالًا بعيد ميلاد جلالة الملك

19:27

رسالة لكل مسؤول.. الملك يعرف..!

19:26

ميلاد قائد.. ورسوخ أمة

19:21

أسر عفيفة تتفاجأ بتوزيع أرجل دجاج عليهم من قبل جهة خاصة

19:18

افتتاح بازار العقبة للتسوق

19:17

الاتحاد الأوروبي يصنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

19:13

الغذاء والدواء: فحوصات محلية وأوروبية تؤكد خلوّ الحليب المسحوب من السوق من أي تلوث

وفيات
وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان