الفوسفات الأردنية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم:يتقدّم رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وكافة العاملين في مختلف مواقع الشركة، بأسمى آيات التهنئة والمباركة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الرابع والستين.

ضارعين إلى المولى العليّ القدير أن يكلأ مليكنا المفدّى بعين رعايته وتوفيقه، وأن يمدّ في عمره، ويديمه ذخرًا وسندٌا للوطن والأمّة، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالته، والأسرة الهاشمية الكريمة، والشعب الأردني العزيز، باليُمن والخير والبركات.

وكل عام وجلالة سيّدنا بألف خير.