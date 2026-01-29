بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الفوسفات الأردنية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

3 ساعات ago
الفوسفات الأردنية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون

وطنا اليوم:يتقدّم رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وكافة العاملين في مختلف مواقع الشركة، بأسمى آيات التهنئة والمباركة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الرابع والستين.
ضارعين إلى المولى العليّ القدير أن يكلأ مليكنا المفدّى بعين رعايته وتوفيقه، وأن يمدّ في عمره، ويديمه ذخرًا وسندٌا للوطن والأمّة، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالته، والأسرة الهاشمية الكريمة، والشعب الأردني العزيز، باليُمن والخير والبركات.
وكل عام وجلالة سيّدنا بألف خير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

16:41

متابعة لزيارة الملك إلى إربد…توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لشركة “مدينة إيزو التعليمية والتقنية” بلواء بني كنانة ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية يوفر 250 فرصة عمل

16:39

مقتل بطلة باب الحارة أم زكي على يد خادمتها

16:31

الأردن يؤكد التزامه بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

16:29

إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الليلة

16:26

أسرة جامعة البترا تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده الرابع والستين

15:55

%95 نسبة التخزين في سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري

15:38

فيديو يهز هولندا بعد ضرب سيدتين محجبتين.. ما القصة؟

15:27

الحكومة تعقد جلسات حوارية لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة السبت

15:22

النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 

15:22

الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026

15:18

62 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية الأردنية في غزة منذ بداية 2026

وفيات
وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان