القاضي يلتقي السفير الأمريكي

التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مكتبه بدار المجلس ، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى المملكة جيمس هولتسنايدر، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد القاضي عمق الشراكة التي تربط الأردن بالولايات المتحدة، مشددًا على أهمية البناء عليها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وبما يعزز قدرة الأردن على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمات والصراعات المحيطة.

وقال القاضي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يسعى دومًا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم لغة الحوار سبيلًا لمعالجة مختلف الأزمات، مشيرًا إلى أهمية الدور الأردني في المنطقة، وإلى المكانة التي يحظى بها في الأسرة الدولية جراء مواقفه المتزنة والمعتدلة.

كما أكد أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وثمّن القاضي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا الدعم في مواجهة الأعباء التي تفرضها الاضطرابات في المنطقة، وعلى رأسها ملف اللاجئين.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال نحو مسار سياسي جاد يفضي إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جهته، ثمّن السفير الأمريكي الشراكة الاستراتيجية الراسخة مع الأردن، مؤكدًا التزام بلاده بدعم المملكة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وعبّر السفير الأمريكي عن التقدير الكبير لمواقف جلالة الملك الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.