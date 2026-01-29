بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

القاضي يلتقي السفير الأمريكي

4 ساعات ago
القاضي يلتقي السفير الأمريكي

وطنا اليوم _

التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مكتبه بدار المجلس ، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى المملكة جيمس هولتسنايدر، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد القاضي عمق الشراكة التي تربط الأردن بالولايات المتحدة، مشددًا على أهمية البناء عليها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، وبما يعزز قدرة الأردن على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمات والصراعات المحيطة.

وقال القاضي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يسعى دومًا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم لغة الحوار سبيلًا لمعالجة مختلف الأزمات، مشيرًا إلى أهمية الدور الأردني في المنطقة، وإلى المكانة التي يحظى بها في الأسرة الدولية جراء مواقفه المتزنة والمعتدلة.

كما أكد أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وثمّن القاضي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا الدعم في مواجهة الأعباء التي تفرضها الاضطرابات في المنطقة، وعلى رأسها ملف اللاجئين.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال نحو مسار سياسي جاد يفضي إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جهته، ثمّن السفير الأمريكي الشراكة الاستراتيجية الراسخة مع الأردن، مؤكدًا التزام بلاده بدعم المملكة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وعبّر السفير الأمريكي عن التقدير الكبير لمواقف جلالة الملك الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
16:54

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

16:41

متابعة لزيارة الملك إلى إربد…توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لشركة “مدينة إيزو التعليمية والتقنية” بلواء بني كنانة ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية يوفر 250 فرصة عمل

16:39

مقتل بطلة باب الحارة أم زكي على يد خادمتها

16:31

الأردن يؤكد التزامه بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

16:29

إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الليلة

16:26

أسرة جامعة البترا تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده الرابع والستين

15:55

%95 نسبة التخزين في سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري

15:38

فيديو يهز هولندا بعد ضرب سيدتين محجبتين.. ما القصة؟

15:27

الحكومة تعقد جلسات حوارية لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة السبت

15:22

النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 

15:22

الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026

15:18

62 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية الأردنية في غزة منذ بداية 2026

وفيات
وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان