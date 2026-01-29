تحرك حكومي اثر حريق واسع بمنازل سكنية في القاهرة

وطنا اليوم:اندلع حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس داخل مساكن بمنطقة “منشية الزرايب” التابعة لحي منشأة ناصر غرب العاصمة المصرية القاهرة، ما أدى إلى حالة استنفار أمني واسع، عقب امتداد النيران إلى عدد من المنازل المجاورة.

فقد بدأ الحريق داخل أحد المنازل في المنطقة، قبل أن تمتد ألسنة اللهب بسرعة إلى ثلاثة منازل أخرى، في ظل طبيعة المباني المتلاصقة.

تصاعد كثيف للدخان

فيما أسفر الحريق عن تصاعد كثيف للدخان غطّى سماء المنطقة، خاصة في محيط جبل المقطم، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة ب10 سيارات إطفاء، إلى جانب سيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث جرى فرض طوق أمني مشدد حول محيط الحريق.

كما تم فصل إمدادات الغاز والكهرباء عن المنطقة كإجراء احترازي، منعاً لوقوع أي تداعيات إضافية.

فيما تابع محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، أعمال الإطفاء وإخماد النيران، موجهاً بضرورة محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى باقي العقارات السكنية المكتظة، لا سيما في الاتجاه المؤدي إلى منطقة السيدة عائشة.

في حين أكدت التقارير الميدانية الأولية عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جراء الحريق، في وقت تواصل فيه قوات الحماية المدنية تنفيذ عمليات التبريد، لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، مع استمرار التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

أتى هذا الحادث في ظل تكرار وقائع الحرائق داخل بعض المناطق السكنية بالقاهرة، حيث تشير بيانات رسمية صادرة عن الحماية المدنية المصرية إلى تسجيل آلاف بلاغات الحرائق سنوياً داخل نطاق العاصمة، تعود أسبابها في الغالب إلى التوصيلات الكهربائية غير الآمنة، واستخدام مصادر طاقة بدائية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية داخل الأحياء السكنية