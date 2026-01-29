الشرطة الأمريكية ترفض طلب مهاجر أردني محتجز حضور جنازة ابنه

وطنا اليوم:قالت عائلة مهاجر من أصول أردنية محتجز لدى سلطات الهجرة الأمريكية إن وفاة ابنهم المعاق كانت نتيجة فصل السلطات له عن والده.

واعتُقل ماهر طرابيشي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول على يد إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). وكان ماهر هو المقدّم الرئيسي لرعاية ابنه وائل، الذي توفي الجمعة بعد صراع طويل مع مرض بومب النادر، بحسب العائلة.

وقالت شهد أرناؤوط، زوجة ابن ماهر: “ألقي باللوم على ICE. ربما لم يقتلوا وائل برصاصة، لكنهم قتلوه عندما أخذوا والده بعيدًا عنه”.

ومرض بومب هو اضطراب جيني نادر يسبب ضعفًا تدريجيًا في العضلات، ما يجعل المصاب عاجزًا عن الحركة أو التنفس بمفرده. وبعد تشخيص وائل بالمرض في سن الرابعة، لم يتوقع الأطباء أن يعيش أكثر من 10 سنوات، لكن بفضل رعاية والده الدقيقة تمكّن من العيش أكثر من 30 عامًا، وفقًا لأرناؤوط.

في البداية، طالبت العائلة بالإفراج عن ماهر ليواصل رعاية وائل، الذي كان يعاني بشدة بعد اعتقال والده. وقالت أرناؤوط إن ماهر حوّل منزله إلى ما يشبه المستشفى الصغير لرعاية ابنه، وكان يقود أيضًا معركة مع شركة التأمين للحصول على العلاجات اللازمة، وفقاً لتقرير نشرته منصة “كومن دريمز”.

وأضافت: “وائل مواطن أمريكي، وكان يطلب وجود والده بجانبه في أيامه الأخيرة. بلده خذله”.

ونُقل وائل مرتين إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ميثوديست مانسفيلد بعد اعتقال والده. المرة الثانية كانت بسبب عدوى في المعدة أدت إلى تسرب أنبوب التغذية، واستمرت 30 يومًا حتى وفاته يوم الجمعة.

وتناشد عائلة طرابيشي السلطات بالإفراج عنه حتى يتمكن من حضور جنازة ابنه المقررة الأربعاء.

من جانبها، قالت ICE في بيان إن طرابيشي “مواطن أجنبي مجرم” وعضو في منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تنفيه العائلة. وأضاف المتحدث باسم ICE: “لم نتلق طلبًا رسميًا من أي شخص لحضور الجنازة”، مشيرًا إلى أن طلبات الإفراج المؤقت تُدرس حالة بحالة.

وبحسب ما ورد، وصل طرابيشي إلى الولايات المتحدة عام 1994 بتأشيرة سياحة، وطلب اللجوء بعد انتهاء صلاحيتها، وقد حضر بانتظام مراجعات الهجرة، وفقًا للعائلة.

وفي يوم الجمعة، قدّم محامو طرابيشي طلبًا لإعادة فتح قضيته أمام مجلس الاستئناف الهجري، بعد أن تبين أن محاميه السابق كان يمارس القانون دون ترخيص، حسب العائلة.

ويأتي اعتقال طرابيشي ضمن حملة مكثفة لسلطات الهجرة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. ووفقًا لبيانات Transactional Records Access Clearinghouse، يوجد نحو 66,000 شخص محتجز لدى ICE حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتحتل تكساس المرتبة الأولى من حيث عدد المحتجزين بنحو 18,000 شخص.

وقد واجهت سلطات الهجرة الأمريكية تدقيقًا متزايدًا بعد أن أطلق عملاء فيدراليون النار على المحتج أليكس بريتي في مينيابوليس السبت الماضي.