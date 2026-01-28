بنك القاهرة عمان
الكوثر للتأجير التمويلي تطلق أول صكوك مضاربة إسلامية للقطاع الخاص في الأردن

28 يناير 2026
وطنا اليوم:برعاية معالي الدكتور عادل شركس، محافظ البنك المركزي الأردني، أطلقت شركة الكوثر للتأجير التمويلي أول إصدار من صكوك المضاربة الإسلامية للقطاع الخاص في المملكة، بعد استكمال جميع الموافقات الرسمية، على أن يتم إدراج الصكوك للتداول في بورصة عمّان.
وأكد معالي الدكتور عادل شركس أن هذا الإصدار يشكل إنجازا وطنيا مهما يعكس التطور المستمر لمنظومة التمويل الإسلامي في الأردن، ويؤكد جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم أدوات تمويل إسلامية متقدمة من القطاع الخاص، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويسهم في تعميق سوق رأس المال وتمويل المشاريع التنموية طويلة الأجل.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني، البنك المالك لشركة الكوثر، السيد هاني القاضي، “إن هذا الإصدارهو محطة مفصلية في مسيرة القطاع المالي الأردني، وخطوة استراتيجية تعكس نضج بيئتنا الاستثمارية، وقدرتها على الابتكار، واستجابتها لمتطلبات التنمية المستدامة والتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.”
بدوره، أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، عطوفة السيد عماد أبو حلتم، أن إصدار أول صكوك مضاربة إسلامية من القطاع الخاص يعكس تطور أدوات التمويل وجاهزية سوق رأس المال الأردني لاستيعاب منتجات مالية حديثة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام لشركة الكوثر للتأجير التمويلي، السيد جمال فريز، أن هذا الإصدار يجسد التزام الشركة بتقديم حلول تمويلية إسلامية مبتكرة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزز مكانة الأردن كمركز متقدم للتمويل الإسلامي في المنطقة.
وتبلغ القيمة الاسمية للصكوك 15 مليون دينار أردني، سيتم إصدارها على شرائح متعددة، وبعائد متوقع لأول شريحة بنسبة 6% .


