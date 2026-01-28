العموش: من يقبل تصوير هاتف نائب و هو يراسل زوجته؟

وطنا اليوم:دعا النائب حسين العموش، الصحفيين إلى عدم انتهاك خصوصية النواب تحت القبة، من خلال تصوير مراسلاتهم عبر هواتفهم مع عائلتهم.

وطالب العموش خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، الأمانة العامة لمجلس النواب؛ بتفعيل النظام الداخلي، ومراسلة المؤسسة الصحفية باستبدال موظفها المخالف للقوانين والتعليمات.

وقال العموش في مداخلة له خلال لجنة تشريعية نيابية اليوم الأربعاء، إن النواب مع حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي وكل شي متاح، لكن “هل يقبل أحدكم أن يصور هاتفه وهو يتراسل مع زوجته؟”.

وبين أنّ هذه السلوكيات ليست عملًا صحفيًا، وإنما انتهاك للخصوصية، مشيرًا إلى أنه صحفي وزميل، ولا يقبل من أحد هذه العمل.

واعترض الصحفيون على طرح العموش، خاصة وأن الكاميرات توثق الجلسات والنواب عند الحديث، ولا يتم التقاط صور شخصية تنتهك خصوصية أعضاء المجلس.

وتوجه أمين عام مجلس النواب عواد الغويري إلى منصة الصحفيين، وتحدث عن العلاقة التي تربط النواب مع السلطة الرابعة، مشيرًا إلى ترسيخ ما يمنح المصورين والصحفيين الحرية التامة، لنقل الخبر الصحيح.