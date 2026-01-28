بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

العموش: من يقبل تصوير هاتف نائب و هو يراسل زوجته؟

28 يناير 2026
العموش: من يقبل تصوير هاتف نائب و هو يراسل زوجته؟

وطنا اليوم:دعا النائب حسين العموش، الصحفيين إلى عدم انتهاك خصوصية النواب تحت القبة، من خلال تصوير مراسلاتهم عبر هواتفهم مع عائلتهم.
وطالب العموش خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأربعاء، الأمانة العامة لمجلس النواب؛ بتفعيل النظام الداخلي، ومراسلة المؤسسة الصحفية باستبدال موظفها المخالف للقوانين والتعليمات.
وقال العموش في مداخلة له خلال لجنة تشريعية نيابية اليوم الأربعاء، إن النواب مع حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي وكل شي متاح، لكن “هل يقبل أحدكم أن يصور هاتفه وهو يتراسل مع زوجته؟”.
وبين أنّ هذه السلوكيات ليست عملًا صحفيًا، وإنما انتهاك للخصوصية، مشيرًا إلى أنه صحفي وزميل، ولا يقبل من أحد هذه العمل.
واعترض الصحفيون على طرح العموش، خاصة وأن الكاميرات توثق الجلسات والنواب عند الحديث، ولا يتم التقاط صور شخصية تنتهك خصوصية أعضاء المجلس.
وتوجه أمين عام مجلس النواب عواد الغويري إلى منصة الصحفيين، وتحدث عن العلاقة التي تربط النواب مع السلطة الرابعة، مشيرًا إلى ترسيخ ما يمنح المصورين والصحفيين الحرية التامة، لنقل الخبر الصحيح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:37

المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة

20:32

بعد تهديد ترامب.. طهران تتوعد بـ رد غير مسبوق على أي هجوم أمريكي

20:21

دمشق تبدأ تنفيذ مرسوم منح الجنسية للمواطنين من أصول كوردية

20:15

مدير الأمن العام يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة

20:12

هل من الممكن إعادة انتاج “سيناريو شرق الفرات” في السويداء؟

20:09

سفر المسؤولين ومساءلتهم

19:42

وزير الداخلية: إجراءات لتخفيض قيمة كفالات التوقيف الإداري

19:40

للأردنيين.. الذهب قد يصل إلى 7000 دولار

19:37

تركيب 36 سماعة طبية متطورة لأطفال في البلقاء

19:32

كلمةُ حق… باب نجاة

19:30

التعليم العالي تنفي ما تردد حول راتب الناطق الإعلامي

19:24

من الياروت… تاريخ لا يُنسى وشواهد بين الأمس واليوم

وفيات
وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026